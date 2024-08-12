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Гидроцикл на скорости врезался в тюбинг с людьми на водохранилище в Казахстане

Опубликовано:

ЧП на Шардаре
Место происшествия. Кадр из видео: tiktok.com/@taldmatinec

В социальных сетях появилось видео с инцидентом, произошедшим на Шардаринском водохранилище в Туркестанской области. Кадры прокомментировали в ДП региона и МЧС, передает NUR.KZ.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, как гидроцикл на скорости врезается в тюбинг с отдыхающими. В результате столкновения водитель скутера упал в воду.

В ДП Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 8 августа на территории зоны отдыха на Шардаринском водохранилище.

"Водитель гидроцикла установлен и доставлен в полицию. По данному факту начато досудебное расследование. Гидроцикл водворен на штрафстоянку.

Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим", - рассказали в ведомстве.

В МЧС дополнили, что при мониторинге выявлена публикация о столкновении на воде гидроцикла с тюбингом. В ходе уточнения установлено, что происшествие случилось 8 августа. Однако на пульт "112" сообщений не поступало, как и в ДЧС Туркестанской области.

"Согласно данным ДП Туркестанской области, 8 августа 2024 года в 15.48 на одной из зон отдыха Шардаринского водохранилища произошло столкновения гидроцикла с тюбингом, прицепленным к моторной лодке. В тюбинге находились три человека. В результате происшествия пострадали все трое граждан. С различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались", - пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2021 году похожее ЧП произошло на Алаколе в Восточно-Казахстанской области. Девушка на гидроцикле влетела в надувной матрас с людьми, в результате чего погиб мужчина, а его дочь оказалась в реанимации. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст.344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, в отношении владельца гидроцикла было начато досудебное расследование по ч.3 ст.306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

А в июне этого года на Капшагайском водохранилище спасли двух человек - во время прогулки по воде они заблудились и у них сломался скутер, поэтому они не могли самостоятельно вернуться на берег.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2147779-gidrocikl-na-skorosti-vrezalsya-v-tyubing-s-lyudmi-na-vodohranilishche-v-kazahstane/

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