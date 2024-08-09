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Казахстанца с ограниченными возможностями уронили с лестницы в аэропорту Антальи

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Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мама юного казахстанца с ограниченными возможностями обвинила сотрудников аэропорта Антальи в том, что ее сына уронили во время посадки на рейс авиакомпании Air Astana, передает NUR.KZ.

О произошедшем в своем профиле в Instagram рассказал журналист Денис Денски, к которому обратилась мама пострадавшего парня.

Сообщается, что инцидент произошел 8 августа. Мальчик находился в Турции на реабилитации.

По словам женщины, во время посадки к ним подошел сотрудник аэропорта и почему-то решил нести подростка на руках. Она отметила, что неподалеку, как оказалось, был лифт, но сотрудник аэропорта не воспользовался им.

Женщина рассказала, что мужчина вместе с ее сыном упали со ступеней - в результате падения подросток получил множество травм.

"Левая нога сейчас в гипсе, задета ключица правой руки, множество гематом. Все лицо синее, один глаз не открывается", - говорится в публикации.

В настоящее время пострадавший находится в госпитале в Анталье. По словам женщины, ее сыну предстоят длительное лечение и еще одна реабилитация.

В пресс-службе компании Air Astana корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 8 августа в 11:30 пассажирка с сыном прошли регистрацию на рейс KC916 по маршруту "Анталья - Алматы".

"Поскольку Ансар передвигается с помощью инвалидной коляски, к стойкам регистрации подошел представитель обслуживающей компании аэропорта Антальи, сопровождающий лиц с ограниченными возможностями передвижения до самолета. Он проводил пассажиров в зону вылетов и попросил подождать других представителей аэропорта для спуска на специальном лифте", - сообщили в компании.

По информации Air Astana, женщина не стала ждать представителей, а попросила других пассажиров помочь спустить ее сына.

"Пассажиры спустили Ансара до середины лестницы и ушли. Когда подошел представитель обслуживающей компании аэропорта, она попросила его продолжить спуск без использования лифта. К сожалению, во время спуска мужчина потерял равновесие, что привело к его падению с лестницы вместе с пассажиром на руках. Оба пострадавших были оперативно доставлены в местную больницу машиной скорой помощи", - сообщили в компании.

Отмечается, что сотрудники обслуживающей компании аэропорта Антальи и представители авиакомпании Air Astana сопроводили пассажиров в больницу. При этом представители аэропорта взяли на себя оплату медицинских расходов, связанных с госпитализацией Ансара.

"Авиакомпания Air Astana искренне сопереживает семье Ансара и желает скорейшего выздоровления. В свою очередь, авиакомпания окажет помощь пострадавшему пассажиру и полное содействие при проведении расследования", - добавили в компании Air Astana.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2146939-kazahstanca-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-uronili-s-lestnicy-v-aeroportu-antali/

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