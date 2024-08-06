Девушка делала селфи и упала с моста в Усть-Каменогорске

Жительница Усть-Каменогорска, желая сделать красивый снимок для социальных сетей, упала в воду с моста. Об этом сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, 5 августа около 22.30 полицейским и спасателям поступило обращение о том, что с моста через реку Ульба в районе улицы Крылова упала девушка. Однако до приезда специализированных служб горожанка своими силами выбралась на берег.

Здоровью и жизни девушки ничего не угрожает, она передана врачам.

"Департамент полиции призывает не терять бдительности во время съемок и рекомендует не делать селфи в опасных для жизни и здоровья местах. Помните, такие фото могут стоить жизни", - обратились в ведомстве.

Другой случай, когда девушка делала селфи, закончился трагически в Казахстане. В Туркестанской области на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в 15 км от села Каскасу 16-летняя туристка случайно во время фотосессии упала в горную реку Сайрам-су и утонула. Через несколько дней было найдено ее тело.

А в Усть-Каменогорске три школьницы забрались на крышу многоэтажки и позировали для фото на ее краю. Полицейские установили личности девочек и провели профилактические беседы с ними и их родителями.