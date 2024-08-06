Павлодарский следователь на отдыхе с семьей услышал крики детей и бросился в реку

Павлодарский следователь во время отпуска спас двух тонувших детей. Об этом поступке руководство полиции узнало из поста благодарности, опубликованного мамой подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"1 августа с семьей отдыхал на реке села Жамбыл, так как нахожусь в отпуске. Через время услышал крики мальчишек, подбежав, увидел барахтающихся в воде детей. Не раздумывая, бросился в реку и вытащил одного мальчика.

Затем вновь бросился в воду, так как второго мальчика уносило течением. Доплыл до него и начал движение к берегу. До берега оставалось 6-7 метров, но это расстояние мне показалось вечностью. Думал, главное - спасти ребенка. Ведь река в этом месте довольно глубокая и течение очень быстрое", - рассказал майор полиции Ердаулет Макимов.

Преодолевая сильное течение, страж порядка смог добраться до суши и оказать мальчишкам первую доврачебную помощь.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейский выяснил, что мальчишки приехали в гости к родственникам и, не предупредив никого из взрослых, одни пришли на речку.

"1 августа стало вторым днем рождения для моих мальчишек. Детей спас следователь Ердаулет Макимов, который по счастливой случайности в тот момент оказался рядом. Для нашей семьи поступок Ердаулета неоценим. Он заслуживает высочайшей оценки самых лучших человеческих качеств - мужества и самоотверженности. Огромная благодарность родителям, воспитавшим такого сына", - написала мама спасенных детей Акмарал Еримбетова.

Однако сам майор в своем поступке не видит ничего героического. По его мнению, так бы поступил каждый сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей или в выходной день.

К слову, Ердаулет служит в полиции с 2008 года. Вместе с супругой воспитывает троих сыновей. Коллеги по службе характеризуют майора как активного и спортивного полицейского, в тоже время очень отзывчивого и надежного.

Напомним, ранее жители Российской Федерации поблагодарили павлодарских полицейских за помощь на дороге со сломавшимся автомобилем. Как выяснилось, стражи порядка, взяв на буксир машину, доставили ее до ближайшего СТО, переговорили с мастером, который ее отремонтировал. А потом иностранцев еще и сопроводили до границы.

Также в Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии - водителю фуры. Он направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо. Иностранец поблагодарил стражей порядка на видео, которое было опубликовано в TikTok.