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Для спасения россиянки в горах Алматинской области подняли вертолет (фото, видео)

Опубликовано:

Спасатели на месте происшествия
Спасатели. Фото: МЧС РК

Вертолет подняли спасатели для помощи туристке из России в горах под Алматинской области - женщине стало плохо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в Талгарском районе в ущелье "Левый Талгар".

Как оказалось руководитель группы из шести граждан России - женщина 1968 года рождения , почувствовала себя плохо и не смогла продолжать путь - группа следовала по туристическому маршруту.

Для спасения женщины понадобилась помощь авиации.

"Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета "Казависпас" спустила пострадавшую вместе с одним сопровождающим с горы и передала ее сотрудникам Центра медицины катастроф. Остальные гости продолжили свой маршрут", - сообщили в ведомстве.

Похожий инцидент произошел вчера и в Боровом.

Минувшим вечером женщина 1960 года рождения забравшись на гору Кокшетау, получила травму ноги и не смогла самостоятельно спустится.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь и спустили к подножью горы на носилках после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144428-dlya-spaseniya-rossiyanki-v-gorah-almatinskoy-oblasti-podnyali-vertolet-foto-video/

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