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Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане

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Открытое окно
Открытое окно. Иллюстративное фото: Viktoriya Kuzmenkova / Getty Images

Накануне в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - он попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, инцидент произошел минувшим вечером - ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Спасатели сообщили, что за жизнь малыша борются врачи.

Иные подробности не сообщаются.

МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:

  • Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • Не устанавливать мебель вблизи окон;
  • Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
  • Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.

"Безопасность детей только в ваших руках!" - отметили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144427-chetyrehletniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-astane/

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