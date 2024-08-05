Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане

Накануне в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - он попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, инцидент произошел минувшим вечером - ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Спасатели сообщили, что за жизнь малыша борются врачи.

Иные подробности не сообщаются.

МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;

Не устанавливать мебель вблизи окон;

Окна должны быть со специальными защитными устройствами;

Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.

"Безопасность детей только в ваших руках!" - отметили в ведомстве.