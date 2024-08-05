Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане
Опубликовано:
Накануне в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - он попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По информации ведомства, инцидент произошел минувшим вечером - ребенок выпал из окна четвертого этажа.
Спасатели сообщили, что за жизнь малыша борются врачи.
Иные подробности не сообщаются.
МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- Не устанавливать мебель вблизи окон;
- Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.
"Безопасность детей только в ваших руках!" - отметили в ведомстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144427-chetyrehletniy-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-astane/