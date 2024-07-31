8-летний ребенок упал с качелей в лагере, впал в кому и умер в ВКО

В Усть-Каменогорске расследуют гибель 8-летнего мальчика. Ребенок упал с качелей во время нахождения в лагере-продленке и получил серьезные травмы, передает Almaty.tv.

Врачи 12 дней боролись за жизнь ребенка, но безрезультатно. Родители просят наказать виновных.

Роман Цуранов, отец Арсения, несколько дней назад похоронил 8-летнего сына. Здоровый, веселый мальчик в первый же день в летнем лагере упал со злополучной конструкции. Его доставили в больницу, прооперировали. Но из-за отека мозга ребенок впал в кому, а через 12 дней его сердце остановилось.

"Сказали, что был очень сильный один кинетический удар. Был перелом основания черепа, то есть из-за удара мозг ударился о стенку, и из-за этого произошел отек мозга. Когда мозг стал отекать, ему некуда было деваться, он начал давить уже. И, получается, там были важные артерии, которые сдавились, из-за этого случилась остановка сердца", - рассказал отец погибшего мальчика Роман Цуранов.

Семья ребенка винит в трагедии сотрудников лагеря. Оказалось, что в момент падения Арсения рядом не было воспитателя. Она пошла в аптеку за пластырем для другого ребенка. Хотя на этих качелях в общественном парке рядом со зданием учреждения дети уже получали травмы. Конструкция гораздо тяжелее обычной и рассчитана для людей с особыми потребностями.

"До этого девочка руку здесь поломала. Был случай, уже ни о чем не говорит этот случай. Теперь вот мой внук. И лагерь, я не знаю, надо проверить лицензию вообще всех лагерей! Это же так страшно", - поделилась бабушка Елена Цуранова.

При этом лагерь до сих пор работает. Воспитатели на месте. Никуда не делись и злополучные качели, за которые в ответе отдел ЖКХ города.

"Мы же не можем тоже разделиться. Над каждым стоять, за руку держать. Может быть, со стороны кому-то легко судить. Мальчика никто не трогал. Вот так, случайно, несчастный случай, так произошло. Ребенок сорвался", - со слезами рассказала воспитатель Анастасия Давыдова.

"Обычно после подобных ситуаций у нас идет предписание из полиции по дальнейшим нашим действиям. Именно демонтаж или ограждение данных конструкций. Подобных предписаний у нас не было, так что мы пока оставили так. И будем выяснять, почему именно там не было небольшого ограждения", - сообщил руководитель отдела внутренней политики Алибек Турсимбетов.

Правозащитники же отмечают, что трагедия обнажила серьезные проблемы. И речь не только про безопасность на детских площадках, но и в самих лагерях.

"Группы продленного дня либо образовательные центры для детей такого частного характера не требуют лицензирования. Но в сферах, где это связано с детьми, с безопасностью детей, наверное, мы должны отойти от, скажем так, этого аргумента в пользу защиты прав предпринимателей к защите прав детей", - отметила региональный уполномоченный по правам ребенка Оксана Каленова.

Возможно, тогда подобные случаи не повторятся. Сейчас по делу ведется досудебное расследование, чтобы выяснить виновных в смерти ребенка.

Ранее в Павлодаре на территории детской площадки в пружинных качелях застряла нога пятилетней девочки. Вызволить ребенка помогли спасатели. Они сделали это с помощью гидравлического инструмента.

А в Усть-Каменогорске четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родители ребенка обратились за помощью к спасателям, которые специальным инструментом разжали конструкцию и высвободили ребенка из железных перекладин.