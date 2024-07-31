Ребенка едва не унесло течением во время купания в области Абай

Двенадцатилетнего ребенка спасли в области Абай - мальчика начало уносить течением во время купания, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошел в городе Курчатов на территории городского пляжа.

По информации ведомства, сотрудниками ПЧ-8 младшим сержантом гражданской защиты Елнуром Амангелды и младшим сержантом гражданской защиты Еркебуланом Айтбековым при патрулировании был спасен ребенок 2012 года рождения.

Было установлено, что во время купания ребенка начало уносить течением, увидев это спасатели бросились к нему на помощь.

Состояние мальчика стабильное - в медицинской помощи не нуждается.

Недавно сотрудники МЧС напомнили о безопасности на воде.

Спасатели настоятельно рекомендуют:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!