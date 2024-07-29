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В огромную яму с грязью провалился мужчина в Алматинской области (фото)

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Упавший в яму мужчина
Упавший в яму мужчина. Фото: instagram.com/koliktegi_pd

Житель Алматинской области упал в большую яму с грязью и не смог самостоятельно из нее выбраться. Ему на помощь пришел полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как рассказали в ДП на транспорте в Instagram, инцидент произошел на станции Қонаев в Алматинской области. Мужчина упал в яму с грязью и не смог самостоятельно выбраться оттуда.

В этот момент младший сержант полиции, патрулировавший участок обслуживания на станции Жетысу, заметил его и помог выбраться с помощью подручных средств.

"Мужчине была предложена медицинская помощь, от которой он отказался. После чего он, поблагодарив сотрудника полиции, пошел домой", - рассказали в ДП.

Добавим, в марте в области Ұлытау восьмилетняя девочка пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Сообщалось, что глубокую канаву занесло снегом, ребенок ее не заметил, а о том, что место это опасное, учащихся не предупреждали. Девочка получила переохлаждение.

В мае в Алматинской области на территории частного дома - 32-летний мужчина упал в яму глубиной около 5 метров. Пострадавшего вытащили с помощью веревок и носилок, потом передали работникам скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2141520-v-ogromnuyu-yamu-s-gryazyu-provalilsya-muzhchina-v-almatinskoy-oblasti-foto/

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