В огромную яму с грязью провалился мужчина в Алматинской области (фото)
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Житель Алматинской области упал в большую яму с грязью и не смог самостоятельно из нее выбраться. Ему на помощь пришел полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.
Как рассказали в ДП на транспорте в Instagram, инцидент произошел на станции Қонаев в Алматинской области. Мужчина упал в яму с грязью и не смог самостоятельно выбраться оттуда.
В этот момент младший сержант полиции, патрулировавший участок обслуживания на станции Жетысу, заметил его и помог выбраться с помощью подручных средств.
"Мужчине была предложена медицинская помощь, от которой он отказался. После чего он, поблагодарив сотрудника полиции, пошел домой", - рассказали в ДП.
Добавим, в марте в области Ұлытау восьмилетняя девочка пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Сообщалось, что глубокую канаву занесло снегом, ребенок ее не заметил, а о том, что место это опасное, учащихся не предупреждали. Девочка получила переохлаждение.
В мае в Алматинской области на территории частного дома - 32-летний мужчина упал в яму глубиной около 5 метров. Пострадавшего вытащили с помощью веревок и носилок, потом передали работникам скорой помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2141520-v-ogromnuyu-yamu-s-gryazyu-provalilsya-muzhchina-v-almatinskoy-oblasti-foto/