В огромную яму с грязью провалился мужчина в Алматинской области (фото)

Житель Алматинской области упал в большую яму с грязью и не смог самостоятельно из нее выбраться. Ему на помощь пришел полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как рассказали в ДП на транспорте в Instagram, инцидент произошел на станции Қонаев в Алматинской области. Мужчина упал в яму с грязью и не смог самостоятельно выбраться оттуда.

В этот момент младший сержант полиции, патрулировавший участок обслуживания на станции Жетысу, заметил его и помог выбраться с помощью подручных средств.

"Мужчине была предложена медицинская помощь, от которой он отказался. После чего он, поблагодарив сотрудника полиции, пошел домой", - рассказали в ДП.

Добавим, в марте в области Ұлытау восьмилетняя девочка пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Сообщалось, что глубокую канаву занесло снегом, ребенок ее не заметил, а о том, что место это опасное, учащихся не предупреждали. Девочка получила переохлаждение.

В мае в Алматинской области на территории частного дома - 32-летний мужчина упал в яму глубиной около 5 метров. Пострадавшего вытащили с помощью веревок и носилок, потом передали работникам скорой помощи.