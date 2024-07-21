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Звонком в "112" обернулась вечерняя прогулка молодых людей в горах Алматинской области

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Спасатели и группа молодых людей
Спасатели и группа молодых людей. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

Группа молодых людей поздно вечером заблудилась в горах Алматинской области. К ним на помощь направили спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС.

"Двое парней 2004 и 2009 годов рождения и девушка 2003 года рождения вечером вышли в горы села Кыргауылды, с наступлением темноты сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься", - говорится в сообщении РОСО МЧС РК в Instagram.

Молодые люди сумели дозвониться до спасателей по номеру "112" и отправить им свое местоположение. Спасатели нашли потерявшихся, сопроводили до безопасного места и передали родственникам.

Добавим, в мае три девушки заблудились в горах Алматы. Их спасатели обнаружили в районе Японской дороги и помогли спуститься.

В конце июня двое подростков из Туркестанской области отправились в горы на поиски табуна и потерялись. Их искали с дронами и вертолетом. Позже ребят нашли - их здоровью, как сообщалось, ничего не угрожало.

Недавно в горах Алматинской области пропал гражданин Британии. Его нашли спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2137446-vyzovom-spasateley-obernulas-vechernyaya-progulka-molodyh-lyudey-po-goram-v-almatinskoy-oblasti/

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