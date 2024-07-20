Умерла Кулян Омарова – известный казахстанский врач и основатель онкогематологической службы
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На 81-м году жизни скончалась известный казахстанский врач Кулян Омарова – слова соболезнования ей принесла глава МЗ Акмарал Альназарова, передает NUR.KZ со ссылкой на пост министра.
"Сегодня ушла из жизни наш уважаемый доктор, наставник многих поколений врачей, основатель онкогематологической службы Казахстана, профессор Омарова Кулян Омаровна.
(…) Кулян Омаровна останется в памяти медицинского сообщества, многочисленных студентов, коллег светлой неординарной личностью, огромным энтузиастом своего дела, великим доктором, спасшей сотни и тысячи детских жизней", – написала Альназарова.
Свой трудовой путь, со слов министра, Омарова начала с должности врача-педиатра в Нарынкольской районной больнице. Затем, после окончания аспирантуры Института педиатрии АМН в Москве, она продолжила научную работу в Научно-исследовательском институте педиатрии (ныне Научный центр педиатрии и детской хирургии).
Вместе с тем ее врачебная практика и научные исследования были целиком посвящены и стали основой для становления онкогематологической службы в Казахстане.
Так, в 1989 году доктор Омарова, являясь на тот момент единственным детским онкогематологом, организовала гематологическое отделение в НИИ педиатрии, затем оно было преобразовано в Республиканский детский онкогематологический центр, который стал первой подобной клиникой в странах СНГ и Центральной Азии.
В заключение министр принесла соболезнования близким Кулян Омаровой.
"От имени Министерства здравоохранения и себя лично выражаю самые искренние соболезнования всем близким и родным Кулян Омаровны.
Мы уверены, что ее выдающийся вклад в развитие детской онкогематологии, научные труды, переданные молодым специалистам опыт и знания будут долго служить во благо здоровья многих поколений казахстанцев", – написала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В июне, напомним, мы сообщали о кончине сразу нескольких известных в Казахстане личностей. Среди них: казахстанский поэт Бахыт Кенжеев, народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, бывший министр здравоохранения КазССР Талапкали Измухамбетов, а также казахстанский общественный деятель Мурат Ауэзов – сын великого писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2137287-umerla-kulyan-omarova-izvestnyy-kazahstanskiy-vrach-i-osnovatel-onkogematologicheskoy-sluzhby/