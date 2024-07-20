Умерла Кулян Омарова – известный казахстанский врач и основатель онкогематологической службы

На 81-м году жизни скончалась известный казахстанский врач Кулян Омарова – слова соболезнования ей принесла глава МЗ Акмарал Альназарова, передает NUR.KZ со ссылкой на .

"Сегодня ушла из жизни наш уважаемый доктор, наставник многих поколений врачей, основатель онкогематологической службы Казахстана, профессор Омарова Кулян Омаровна.

(…) Кулян Омаровна останется в памяти медицинского сообщества, многочисленных студентов, коллег светлой неординарной личностью, огромным энтузиастом своего дела, великим доктором, спасшей сотни и тысячи детских жизней", – написала Альназарова.

Свой трудовой путь, со слов министра, Омарова начала с должности врача-педиатра в Нарынкольской районной больнице. Затем, после окончания аспирантуры Института педиатрии АМН в Москве, она продолжила научную работу в Научно-исследовательском институте педиатрии (ныне Научный центр педиатрии и детской хирургии).

Вместе с тем ее врачебная практика и научные исследования были целиком посвящены и стали основой для становления онкогематологической службы в Казахстане.

Так, в 1989 году доктор Омарова, являясь на тот момент единственным детским онкогематологом, организовала гематологическое отделение в НИИ педиатрии, затем оно было преобразовано в Республиканский детский онкогематологический центр, который стал первой подобной клиникой в странах СНГ и Центральной Азии.

В заключение министр принесла соболезнования близким Кулян Омаровой.

"От имени Министерства здравоохранения и себя лично выражаю самые искренние соболезнования всем близким и родным Кулян Омаровны.

Мы уверены, что ее выдающийся вклад в развитие детской онкогематологии, научные труды, переданные молодым специалистам опыт и знания будут долго служить во благо здоровья многих поколений казахстанцев", – написала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В июне, напомним, мы сообщали о кончине сразу нескольких известных в Казахстане личностей. Среди них: казахстанский поэт Бахыт Кенжеев, народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, бывший министр здравоохранения КазССР Талапкали Измухамбетов, а также казахстанский общественный деятель Мурат Ауэзов – сын великого писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.