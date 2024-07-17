Эвакуировали на вертолете: россиянка сломала ногу во время похода в горы близ Алматы (видео)
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Супружескую пару из Санкт-Петербурга спасли в горах Алматинской области - женщина получила серьезный перелом во время похода, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО МЧС РК.
Муж и жена решили пройти туристический маршрут "Большая Алматинская кругосветка" в Заийлийском Алатау 14 июля.
В понедельник, 15 июля, во время похода по ущелью Левый Талгар, женщина оступилась и получила закрытый перелом правой бедренной кости.
Спасатели РОСО пешим ходом выдвинулись к иностранным туристам, найдя их, оказали первую медицинскую помощь.
А вчера, 16 июля, еще одна группа спасателей РОСО совместно с “КазАвиаСпас” на вертолете МИ-8 эвакуировала туристов в Алматы, где их передали сотрудникам ЦМК.
Недавно в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2135247-evakuirovali-na-vertolete-rossiyanka-slomala-nogu-vo-vremya-pohoda-v-gory-v-almatinskoy-oblasti-video/