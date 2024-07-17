Эвакуировали на вертолете: россиянка сломала ногу во время похода в горы близ Алматы (видео)

Супружескую пару из Санкт-Петербурга спасли в горах Алматинской области - женщина получила серьезный перелом во время похода, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО МЧС РК.

Муж и жена решили пройти туристический маршрут "Большая Алматинская кругосветка" в Заийлийском Алатау 14 июля.

В понедельник, 15 июля, во время похода по ущелью Левый Талгар, женщина оступилась и получила закрытый перелом правой бедренной кости.

Спасатели РОСО пешим ходом выдвинулись к иностранным туристам, найдя их, оказали первую медицинскую помощь.

А вчера, 16 июля, еще одна группа спасателей РОСО совместно с “КазАвиаСпас” на вертолете МИ-8 эвакуировала туристов в Алматы, где их передали сотрудникам ЦМК.

Недавно в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.