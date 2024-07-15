Ехал на велосипеде по тросу в 4-х метрах над землей: циркач разбился насмерть в России

В Ростове-на-Дону артист цирка сорвался с 4-метровой высоты во время выполнения трюка и скончался. Правоохранители завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на следственный комитет региона.

Сообщается, что инцидент произошел вчера около 20:30 во время циркового выступления в шатре в Ростове-на-Дону.

"Артист цирка осуществлял передвижение на велосипеде без руля по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями, на высоте более 4 метров. В ходе выступления он потерял равновесие, упав на асфальтированное покрытие", – сообщили следователи.

Момент падения. Кадр из видео: t.me/lentadnya

Отмечается, что с места происшествия мужчину доставили в больницу, но от полученных телесных повреждений он скончался.

Стражи порядка начали расследование по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Люди вокруг упавшего циркача. Кадр из видео: t.me/lentadnya

Напомним, в Астане в конце мая оператор башенного крана сорвался с высоты и разбился.

А в октябре прошлого года на одной из стройплощадок Астаны сорвались четверо промышленных альпинистов. Один из них скончался на месте, вскоре после госпитализации умер второй пострадавший. По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Через несколько дней после происшествия скончался третий альпинист. В УОЗ города сообщили, что все это время пациент находился в критическом состоянии.

Позже стало известно, что всех четверых работников, упавших с высоты 10-го этажа, страховал один трос, который оборвался.