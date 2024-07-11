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Ребенок упал на лестнице и пролетел пять этажей в Кызылорде

Опубликовано:

Лестница в подъезде
Лестница. Иллюстративное фото: pixabay.com

Четырехлетний мальчик упал через лестничный пролет с пятого этажа на первый в Кызылорде, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС РК.

Инцидент произошел сегодня в пятиэтажном жилом доме. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

Отметим, на днях в МЧС сообщили, что с начала 2024 года на пульт дежурного службы экстренного реагирования 112 поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов.  Так в результате несчастного случая погибли семеро, остальные 95 с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Находясь дома детям, и в первую очередь их родителям следует соблюдать правила безопасности.

Каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона:

  1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
  2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
  3. Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
  4. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
  5. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2132646-rebenok-upal-na-lestnice-i-proletel-pyat-etazhey-v-kyzylorde/

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