Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Упавшего в яму жителя Усть-Каменогорска придавило бетонной конструкцией (видео)

Опубликовано:

Спасатели на месте ЧП
Спасение мужчины. Фото: МЧС РК

40-летний мужчина упал в смотровую яму гаража, а после его придавило бетонной конструкцией в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место ЧП спасатели с помощью гидравлического инструмента подняли тяжелое перекрытие и аккуратно достали мужчину, после чего его передали в руки сотрудников скорой медицинской помощи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2125404-upavshego-v-yamu-zhitelya-ust-kamenogorska-pridavilo-betonnoy-konstrukciey-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie