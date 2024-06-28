Упавшего в яму жителя Усть-Каменогорска придавило бетонной конструкцией (видео)
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40-летний мужчина упал в смотровую яму гаража, а после его придавило бетонной конструкцией в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие на место ЧП спасатели с помощью гидравлического инструмента подняли тяжелое перекрытие и аккуратно достали мужчину, после чего его передали в руки сотрудников скорой медицинской помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2125404-upavshego-v-yamu-zhitelya-ust-kamenogorska-pridavilo-betonnoy-konstrukciey-video/