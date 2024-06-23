Парень бросился спасать родственника и погиб близ Актау

Близ Актау парень бросился спасать родственника и утонул. Трагедия произошла на водоканале Шора. Подробности происшествия рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

В социальных сетях сообщили, что молодой человек бросился спасать своего тонущего родственника, в результате чего погиб сам.

По данным ДЧС региона, 22 июня в 20.55 на номер 112 поступило сообщение о том, что в 25 километрах от Актау в необорудованном для купания месте тонет мужчина. С 21.01 силами спасателей проводились его поиски.

В 21.33 в 60 метрах от берега на глубине двух метров обнаружено и извлечено из воды тело молодого человека 1995 года рождения. Поиски проводили пять специалистов.

Напомним, ранее двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Отмечалось, что они заплыли на расстояние 350 метров и не могли вернуться.

Также 9 июня произошла еще одна трагедия на канале Шора близ Актау. Молодой человек утонул в водоеме, а его отца успели спасти. В МЧС подчеркнули, что несчастный случай произошел на необорудованном для купания месте.