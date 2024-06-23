Женщина сорвалась с горы и погибла в Карагандинской области
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В Карагандинской области женщина решила самостоятельно спуститься с горы, сорвалась и погибла. Помощь еще одной оказали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Карагандинской области спасена 54-летняя женщина, которая не смогла спуститься с горной местности и обратилась в службу 112.
Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения ее спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи.
"Также спасателями было обнаружено тело женщины, которая решила самостоятельно спуститься вниз", - рассказали в МЧС РК.
Напомним, 20 июня жителя Караганды спасли в горах Акмолинской области - мужчина не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай.
А 17 июня турист застрял на горе в Павлодарской области. Спасателям поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе молодой человек 1999 года рождения поднялся на Акбет и не может спуститься. На место выехали 5 сотрудников. Они помогли парню спуститься по безопасной тропе с высоты около 600 метров. Он в медицинской помощи не нуждался.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2122470-zhenshchina-sorvalas-s-gory-i-pogibla-v-karagandinskoy-oblasti/