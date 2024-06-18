Пятые сутки ищут утонувшего в реке мальчика в Петропавловске

В Петропавловске продолжаются поиски 10-летнего ребенка, утонувшего в реке. Трагедия произошла в минувшую пятницу - мальчик попал в водоворот и исчез, передает телеканал "Астана".

В минувшую пятницу четверо мальчиков игрались в реке Есиль в Петропавловске. В какой-то момент один из них попал в водоворот и исчез - об этом рассказал его младший брат. Тело мальчика продолжают искать уже пятые сутки. В поисках задействовали более 50 спасателей, волонтеров и полицейских, привлечены водные и воздушные дроны.

"Из-за сильного течения ребенка унесло в водоворот. Младший брат... у него на глазах, можно сказать, утонул. Поиски еще идут. Это затруднено тем, что после паводка все очень размыто, где-то прибило коряги. Мог либо зацепиться, либо наоборот от паводка могло размыть и он может дальше проплыть", - говорит старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО Алибек Боранбаев.

Напомним, что о произошедшем стало известно несколько дней назад. С мальчиком 2014 года рождения были его брат и друзья, которые видели, как он попал в водоворот и начал тонуть.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале публиковали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.