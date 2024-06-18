Пятые сутки ищут утонувшего в реке мальчика в Петропавловске
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В Петропавловске продолжаются поиски 10-летнего ребенка, утонувшего в реке. Трагедия произошла в минувшую пятницу - мальчик попал в водоворот и исчез, передает телеканал "Астана".
В минувшую пятницу четверо мальчиков игрались в реке Есиль в Петропавловске. В какой-то момент один из них попал в водоворот и исчез - об этом рассказал его младший брат. Тело мальчика продолжают искать уже пятые сутки. В поисках задействовали более 50 спасателей, волонтеров и полицейских, привлечены водные и воздушные дроны.
"Из-за сильного течения ребенка унесло в водоворот. Младший брат... у него на глазах, можно сказать, утонул. Поиски еще идут. Это затруднено тем, что после паводка все очень размыто, где-то прибило коряги. Мог либо зацепиться, либо наоборот от паводка могло размыть и он может дальше проплыть", - говорит старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО Алибек Боранбаев.
Напомним, что о произошедшем стало известно несколько дней назад. С мальчиком 2014 года рождения были его брат и друзья, которые видели, как он попал в водоворот и начал тонуть.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области в официальном Telegram-канале публиковали правила поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки и ограждения;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не оставлять детей без присмотра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2119806-pyatye-sutki-ishchut-utonuvshego-v-reke-malchika-v-petropavlovske/