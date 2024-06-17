Тело утонувшего 10-летнего мальчика ищут несколько дней в Петропавловске (видео)

Мальчик утонул в реке Есиль несколько дней назад - его тело до сих пор ищут спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС региона.

"В Петропавловске продолжаются поисковые работы на реке Есиль. Ищут тело подростка, 2014 года рождения., утонувшего при купании в запрещенном месте без надзора взрослых", - сообщили в ведомстве

В поисковых работах задействованы 52 человека личного состава ДЧС СКО с 5 единицами техники, одним подводным дроном и 2 БПЛА, волонтеры и полиция, добавили в ДЧС региона.

По информации Tengrinews.kz, трагедия произошла 14 июня - с мальчиком были его брат и друзья, которые видели, как примерно в десяти метрах от берега он попал в водоворот и начал тонуть

ДЧС СКО опубликовал 7 основных правил безопасности на воде:

купайтесь только оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасатели;

не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

во время купания не теряйте друг друга из виду;

не заплывайте далеко от берега, за буи и знаки ограждения;

не оставляйте детей без присмотра находящихся у воды;

не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии;

не прыгайте в воду с лодок и мостов.