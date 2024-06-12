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Ребенок чуть не умер, проглотив выпавший зуб, в Атырау

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Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера вечером в Атырау врачи скорой помощи реанимировали 5-летнего ребенка, который случайно проглотил выпавший зуб – у мальчика три раза останавливалось сердце, передает "Мой город".

Сообщается, что вечером 11 июня на пульт станции сокрой помощи поступил вызов о том, что задыхается пятилетний ребенок. На место экстренно направили бригаду врачей.

К приезду фельдшеров ребенок без сознания лежал на диване, у него не было пульса и дыхания. По словам отца, за 10 минут до этого у малыша выпал зуб, и он случайно его проглотил. До приезда врачей мужчина самостоятельно пытался реанимировать сына, но безуспешно.

"Врачи скорой помощи Мейрамгуль Курмашева и Айбек Женисов экстренно приступили к расширенным реанимационным сердечно-легочным процедурам. После трех циклов ребенок начал подавать признаки жизни.

Однако после реанимации у малыша вновь появились признаки клинической смерти. В машине скорой помощи у ребенка трижды останавливалось сердце, столько же его реанимировали", – говорится в сообщении.

В итоге мальчика экстренно доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

Также в середине мая в Таразе на видео попало невероятное спасение ребенка. Тогда в канал, протекающий вдоль улицы Айша биби, упал 2-летний мальчик.

Полицейские за несколько минут прибыли на место, к тому времени прохожий вытащил малыша из воды в бессознательном состоянии. Пока ехала бригада скорой медицинской помощи, в течение 10 минут патрульный проводил мальчику сердечно-легочную реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2116524-rebenok-chut-ne-umer-proglotiv-vypavshiy-zub-v-atyrau/

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