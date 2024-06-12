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"Он может сорваться": казахстанец спас ребенка в Костроме (фото)

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Мужчина подбирается к окну с ребенком
Спасение ребенка в Костроме. Фото: Polisia.kz

Казахстанский офицер Жандос Нурахметов предотвратил возможную трагедию в Костроме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Он не позволил ребенку перелезть на внешнюю сторону окна.

По данным сайта Polisia.kz, девять казахстанцев сейчас обучаются в Военной академии радиационно-химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в городе Кострома Российской Федерации. Один из них – Жандос Нурахметов. 8 июня текущего года он предотвратил возможную трагедию.

По словам Жандоса, он гулял со своим ребенком, когда заметил на втором этаже одного из домов мальчика лет 4-5, который из открытого окна выбрасывал игрушки, одежду и сумки.

"Я начал спрашивать, кто и что знает про данного ребенка и его родителей. Далее пытался вести беседу, чтобы мальчик зашел внутрь и закрыл окно, однако он никак не реагировал. Через какое-то время подошла неравнодушная женщина и подсказала, что мальчик болен ДЦП.

В это время мальчик пытался перейти на наружную часть подоконника и стало очевидно, что он может сорваться. Тогда я начал кричать сильней, чтобы услышали его родители. После чего принял решение забраться самому на второй этаж по трубе. Подобравшись к окну, втащил мальчика в окно. Войдя с ним в квартиру, обнаружил, что дома больше никого нет. Тогда я вывел его на улицу и отдал жильцам этого дома, которые хорошо знают их семью", – рассказал офицер казахстанской Нацгвардии.

Известно, что подполковник Нурахметов в этом месяце заканчивает учебное заведение. Он женат, воспитывает полуторагодовалого сына.

Ранее в Астане семиклассник спас пятилетнего малыша от падения из окна - видео с места событий появилось в соцсетях. Героем истории оказался ученик 7 "Д" класса школы-гимназии №31 Акимжанов Акан, который в момент этих событий находился рядом.

Позже аким Астаны Женис Касымбек встретился с Аканом Акимжановым. Он подарил юному герою планшет и один миллион тенге.

Также в Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка. Марлена разбудила младшая сестра, сообщив, что в реке тонет мальчик. Марлен сразу же побежал к реке у дома, а затем помог тонущему малышу и благополучно вытащил его из воды.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейский спас тонущую сельчанку. В воде мать двоих детей оказалась в нетрезвом состоянии. Мужчина служит в органах внутренних дел с октября 2014 года и воспитывает четверых детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2116233-on-mozhet-sorvatsya-kazahstanec-spas-rebenka-v-kostrome-foto/

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