"Лицо исказилось": осужденного нашли без сознания в колонии в Павлодарской области
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В Павлодарской области в учреждении №47 одному из осужденных стало плохо, сотрудники колонии оперативно отреагировали и спасли ему жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в расположении отряда учреждения №47 (минимальной безопасности) ДУИС по Павлодарской области одному из заключенных стало плохо.
Оператор поста видеонаблюдения заметила, что мужчина лежал на кровати и не двигался. Она направила дежурный наряд в данный отряд.
"Войдя в комнату, они увидели мужчину в бессознательном состоянии. Лицо осужденного исказилось и сотрудники колонии поняли, что это инсульт. Они вызвали медицинского работника учреждения и "скорую". Офицеры положили мужчину на бок и открыли окно", - рассказали в пресс-службе КУИС МВД РК.
По приезде скорой помощи мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
К сотрудникам учреждения со словами благодарности обратилась сестра осужденного. Как выяснили врачи, своевременные действия сотрудников учреждения буквально вытащили мужчину с того света.
В КУИС напомнили, что в целях реализации послания главы государства в пенитенциарных учреждениях введено сплошное видеонаблюдение с исключением всех "слепых" зон. На сегодняшний день по республике установлено более 43 тысяч камер.
По данным Большой медицинской энциклопедии, инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Нарушение кровообращения может быть в головном мозге - церебральный инсульт, или в спинном мозге - спинальный инсульт.
Ранее в Актобе заключенного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, осудили за покушение на дачу взятки сотруднику учреждения №8. Он обратился к должностному лицу с заведомо незаконной просьбой пронести на территорию учреждения мобильные телефоны за денежное вознаграждение. Приговором суда мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а по совокупности преступлений окончательно дали 10 лет 6 месяцев лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115438-lico-iskazilos-osuzhdennogo-nashli-bez-soznaniya-v-kolonii-v-pavlodarskoy-oblasti/