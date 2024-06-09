Пограничников убило ударом молнии в Азербайджане

В Азербайджане в воскресенье, 2 июня, произошел несчастный случай -двоих пограничников убило молнией на посту, передает NUR.KZ со ссылкой на издание АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает издание, 9 июня при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" в результате удара молнии скончались майор Б. и солдат Н.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана сообщили, что по факту гибели пограничников ведется расследование.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желает им терпения", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале на видео попал момент, как футболиста ударило молнией прямо во время матча. СМИ писали, что в результате происшествия 30-летний спортсмен погиб.

В прошлом году в Костанайской области 27-летнего мужчину также убило разрядом молнии. На месте происшествия была обнаружена погибшая лошадь, на которой передвигался табунщик.

В августе 2023-го в Алматинской области в больницу с ожогами был доставлен 11-летний мальчик. Его также ударила молния. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Как избежать удара молнии

Добавим, что на сайте ДЧС Павлодарской области даны рекомендации, как обезопасить себя во время грозы и что делать, чтобы не быть пораженным молнией. Так, во время грозы: