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Пограничников убило ударом молнии в Азербайджане

Опубликовано:

Молния
Молния. Иллюстративное фото: pexels.com

В Азербайджане в воскресенье, 2 июня, произошел несчастный случай -двоих пограничников убило молнией на посту, передает NUR.KZ со ссылкой на издание АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает издание, 9 июня при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" в результате удара молнии скончались майор Б. и солдат Н.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана сообщили, что по факту гибели пограничников ведется расследование.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желает им терпения", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале на видео попал момент, как футболиста ударило молнией прямо во время матча. СМИ писали, что в результате происшествия 30-летний спортсмен погиб.

В прошлом году в Костанайской области 27-летнего мужчину также убило разрядом молнии. На месте происшествия была обнаружена погибшая лошадь, на которой передвигался табунщик.

В августе 2023-го в Алматинской области в больницу с ожогами был доставлен 11-летний мальчик. Его также ударила молния. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Как избежать удара молнии

Добавим, что на сайте ДЧС Павлодарской области даны рекомендации, как обезопасить себя во время грозы и что делать, чтобы не быть пораженным молнией. Так, во время грозы:

  • стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;
  • избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;
  • не разговаривайте по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;
  • желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2114583-pogranichnikov-ubilo-udarom-molnii-v-azerbaydzhane/

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