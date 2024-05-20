Мужчина умер возле торгового дома в Семее

В Семее возле одного из торговых домов было обнаружено тело мужчины. Проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, тело мужчины было обнаружено около одного из торговых домов, расположенных на улице Глинки в Семее.

"По предварительным данным, мужчине стало плохо. Полиция начала досудебное расследование, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз", - подчеркнули в ДП региона.

В соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области нашли мертвым 45-летнего пропавшего мужчину. Полиция возбудила дело. Сестра погибшего рассказала, что он не просто утонул, а на нем якобы были признаки насильственной смерти.

А в середине мая в Атырауской области обнаружили тело 21-летнего парня, который без вести пропал за несколько дней до этого. Назначена судмедэкспертиза. По данным полиции, признаки телесных повреждений у него отсутствовали.