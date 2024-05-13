6 млн тенге выплатят кызылординке с тремя детьми за смерть мужа

В Кызылорде в пользу жены погибшего на месторождении сотрудника с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, житель Кызылорды, занимающий должность оператора организации, в рабочее время был найден погибшим на месторождении.

Управлением по контролю в сфере труда Кызылординской области была проведена проверка. По ее итогам сделан вывод о том, что несчастный случай произошел при исполнении трудовых обязанностей при 100-процентной вине работодателя и без вины работника.

У погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей. Женщина обратилась в Кызылординский городской суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда.

"В своем иске истец указала, что переживала смерть супруга, страдала от душевной и телесной боли, сыновья и дочь плакали каждый день, чувствуя отсутствие отца, ее муж умер при исполнении трудовых обязанностей на рабочем месте, у семьи нет другого дохода, потеряла мужа и отца своих детей", - отметили в суде.

При этом работодатель указал, что семье погибшего была оказана помощь и в соответствии с договором страхования были перечислены деньги на счет жены погибшего.

Суд изучил все доказательства и установил, что по вине работодателя погиб работник, который был единственным кормильцем семьи.

Иск женщины был удовлетворен. Вынесено решение о взыскании морального вреда в ее пользу в размере 6 млн тенге.

Ранее суд оштрафовал предпринимателя из Костаная на 380 тыс. тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе. При этом сама девушка претензий к работодателю не имела, но бизнесмен был наказан за несообщение об инциденте в трудовую инспекцию.

А в Западно-Казахстанской области сельчанин подал судебный иск на главу крестьянского хозяйства о взыскании 13,5 млн тенге. Эти деньги, по его мнению, он недополучил за время работы. Однако ему отказали в удовлетворении иска.