Тело мужчины нашли в частном доме в Акмолинской области

Сегодня ночью в частном доме одного из поселков Акмолинской области было найдено тело мужчины. Предварительно, он умер от отравления угарным газом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает Министерство по ЧС РК в своем Telegram-канале, трагический инцидент произошел в поселке Жана-Кийма.

Предполагается, что причиной смерти 50-летнего казахстанца стала неисправная отопительная печь - тело мужчины было найдено в частном доме.

"Предварительная версия смерти: отравление угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте работают сотрудники ДЧС региона", - добавили в ведомстве.