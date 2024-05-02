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Тело мужчины нашли в частном доме в Акмолинской области

Опубликовано:

Дорога в селе
Поселок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня ночью в частном доме одного из поселков Акмолинской области было найдено тело мужчины. Предварительно, он умер от отравления угарным газом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает Министерство по ЧС РК в своем Telegram-канале, трагический инцидент произошел в поселке Жана-Кийма.

Предполагается, что причиной смерти 50-летнего казахстанца стала неисправная отопительная печь - тело мужчины было найдено в частном доме.

"Предварительная версия смерти: отравление угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте работают сотрудники ДЧС региона", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2093576-telo-muzhchiny-nashli-v-chastnom-dome-v-akmolinskoy-oblasti/

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