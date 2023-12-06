"Кричал от боли": выпавшего из окна казахстанца спас козырек магазина

Житель Усть-Каменогорска выпал из окна четвертого этажа. В результате он получил серьезные травмы – чтобы передать его медикам, пришлось провести спасательную операцию, передает сайт телеканала КТК.

34-летний житель Усть-Каменогорска, живущий на 4-м этаже многоквартирного дома, пытался подправить за окном некую конструкцию, но не удержался и сорвался вниз.

"Мужчина получил серьезные травмы и кричал от боли", – говорится в телесюжете.

По информации телеканала, чтобы передать пострадавшего врачам, пришлось провести спасательную операцию. По словам специалистов, если бы не козырек магазина, на который он приземлился, то все могло бы закончиться трагедией.

"Понадобилось применение автолестницы. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, развернули автолестницу и аккуратно спустили пострадавшего 1989 года рождения, передав его врачам скорой помощи. Хотелось бы напомнить гражданам о соблюдении элементарных мер безопасности", – рассказала телеканалу пресс-секретарь департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.

Источник: КТК

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