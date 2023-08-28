Два туриста ночью в сильный дождь заблудились в горах Алматы
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В Алматы вчера ночью два туриста заблудились в горах Заилийского Алатау в сильный дождь. Спасатели нашли их по дороге к пику Фурманова, передает официальный сайт МЧС РК.
По информации ведомства, вчера, 27 августа, поступило сообщение, что двое молодых людей заблудились в горах в Медеуском районе.
В МЧС сообщили, что в 21:45 на поиски туристов отправились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, в том числе кинологический расчет.
"Поисково-спасательные работы велись при сложных климатических условиях, в горах шел сильный дождь, и в 00:15 спасатели обнаружили двух мужчин выше перевала Кимасар, по дороге к качелям пика Фурманова", – добавили в ведомстве.
Спасатели отправляющимся в горы туристам напоминают о правилах безопасного похода в горы. Среди необходимых вещей должны быть:
- запасной комплект одежды;
- заряженный пауэрбанк для телефона;
- фонарик;
- спички в непромокаемый пакете;
- аптечка;
- GPS-навигатор;
- светоотражающий жилет.
Также спасатели не рекомендуют надевать камуфляжную одежду, выходить на незнакомый маршрут во второй половине дня, срезать маршрут по незнакомой тропе. По их словам, основную часть похода необходимо совершать в утренние часы.
Напомним, на прошлой неделе в горах Алматинской области в ущелье Котырбулак потерялись двое туристов. Спасатели нашли заблудившихся менее чем за два часа.
В субботу в Алматы мужчина повредил ногу при спуске с пика Советов. Спасатели транспортировали пострадавшего на носилках.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2034259-dva-turista-nochyu-v-silnyy-dozhd-zabludilis-v-gorah-almaty/