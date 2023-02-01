Астанчанка чуть не погибла, выгуливая свою собаку у реки

Спасение тонущей собаки. Фото: instagram.com/tjd_astana

Жительница Астаны едва не погибла, выгуливая свою собаку: астанчанка вместе с псом провалилась под лед на Есиле, сообщает официальный Instagram-аккаунт столичного ДЧС.

Инцидент произошел 31 января. На пульт ДЧС поступило сообщение, что в реке Есиль в районе улицы Кенесары тонет собака.

Как оказалось, женщина прогуливалась с собакой. В какой-то момент питомец выбежал на реку и провалился под лед. Хозяйка пса побежала за ним, тоже провалилась под лед и начала тонуть. Ее до приезда сотрудников ДЧС спас проходивший мимо мужчина.

В итоге прибывшие спасатели вызволили из воды тонувшую собаку и передали ее хозяйке. Отмечается, что и астанчанка, и ее питомец находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего уже не угрожает.

Напомним, несколько дней назад жительница Актау едва не утонула в Каспийском море - ее спас прибывший на вызов водолаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2007552-astanchanka-chut-ne-pogibla-vygulivaya-svoyu-sobaku-u-reki/