Хотели дойти до города пешком: двое мужчин заблудились в степи в Костанайской области

Спасенные мужчины. Фото: polisia.kz

Двое мужчин заблудились в степи в Костанайской области - их спасли сотрудники полиции, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел накануне вечером. Примерно в 17:20 на пульт "102" ОП Камыстинского района поступил звонок от мужчины, который успел сообщить, что заблудился с товарищем в степи. После телефон звонившего отключился, так как закончился заряд батареи.

Стражи порядка сообщили, что двое жителей Житикары 38 и 49 лет направились пешком из села Уркаш Камыстинского района в сторону города и заблудились.

Выяснилось, что мужчины сначала планировали поймать попутку, но движение в этом районе редкое, поэтому решили срезать путь и направились до пункта назначения по степи.

На поиски пропавших был ориентирован личный состав районной полиции и сотрудники ЧС. Вскоре полицейские обнаружили замерзающих мужчин в 30 км от села.

"Пропавших установили 22 декабря около часа ночи возле озера Болек. Они уже замерзали. Оказали им первую медицинскую помощь и доставили их в отдел полиции, там отогрели и накормили", - рассказал подробности начальник ОП Камыстинского района Ерлан Мусин.

Стражи порядка подчеркнули, что пропавших обнаружили вовремя, поэтому и обошлось без серьезных последствий. Медики не обнаружили у спасенных мужчин признаков обморожения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2002668-hoteli-doyti-do-goroda-peshkom-dvoe-muzhchin-zabludilis-v-stepi-v-kostanayskoy-oblasti/