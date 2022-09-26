Стало плохо за рулем: жизнь россиянину спасли казахстанские полицейские

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

64-летний житель города Екатеринбурга ехал с братом на машине в Бишкек через Казахстан. На трассе в Карагандинской области ему внезапно стало плохо. На ситуацию отреагировали полицейские, проезжавшие мимо, благодаря чему мужчина остался жив, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили представители МВД, братья Константин и Андрей Усачевы на легковом автомобиле ехали из Екатеринбурга в Бишкек, где проживают их родственники. За рулем находился старший, Константин, который в дороге встретил свой 64-ый день рождения.

Братья сделали остановку в Караганде, переночевав в одной из гостиниц. С утра они поехали в сторону Балхаша.

"Мы проехали примерно 80 километров, когда, остановив машину на обочине, брат признался, что плохо себя чувствует. Я Константину на лоб влажную тряпку положил. А ему становилось все хуже и хуже. Не знал, что делать. Мы находились где-то в степи, при этом в этом месте не работала сотовая связь, и я не мог ни с кем связаться.

Вдруг возле нашей машины остановился полицейский автомобиль, и я услышал: "Что случилось?". Потом я узнал, что это был наряд батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области в составе инспекторов Ерназара Бенашева и Максата Дуйсенбай.

Оказывается, пока занимался с братом, мимо проехали полицейские. Я, пребывая в растерянности, не зная, что делать, даже не заметил их. А потом ребята, поняв, произошла нештатная ситуация, вернулись к нам", – рассказывает Андрей Усачев.

Отмечается, что Константина Усачева, который находился уже в полубессознательном состоянии, поместили в служебную машину. Один из полицейских, так как Андрей Усачев водить не умел, сел за руль автомобиля.

Следуя до Караганды, стражи порядка связались со скорой помощью. Уже на первой АЗС, расположенной на трассе, больного мужчину встретили медики. Ему сделали укол, сняли кардиограмму, поставили диагноз "инфаркт миокарда".

Как позже выяснилось, жизнь Константина Усачева висела на волоске, и его необходимо было немедленно госпитализировать. Врачи повезли пациента в Караганду. Патрульные сопроводили медиков и россиян до самого медицинского учреждения, помогая объехать пробки на дорогах.

Константина Усачева поместили в реанимацию и оказали всю необходимую помощь.

"Врач мне сказал: "Если бы опоздали на 20-30 минут, мы не смогли бы спасти вашего брата. Сейчас его динамика хорошая, состояние стабильное". Константина на следующий день перевели в общую палату. Хочу выразить благодарность полицейским, оперативность которых помогла врачам спасти брата. Знаете, просто не хватает слов, чтобы выразить признательность этим ребятам", – признается Андрей Усачев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1989694-stalo-ploho-za-rulem-zhizn-rossiyaninu-spasli-kazahstanskie-politseyskie/