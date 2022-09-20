Гибель 20-летнего парня при очистке колодца в СКО: спецкомиссия не нашла вины работодателя

Колодец. Иллюстративное фото: Gettty Images / Lisa Maree Williams / Stringer

Специальная комиссия по расследованию отравления трех человек парами при очистке водопроводных колодцев в Петропавловске не выявила вины работодателя.

Трагедия произошла 31 августа на строительном объекте по улице Жамбыла. В ходе очистки водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих 1994, 2002 и 2004 годов рождения. 20-летний мужчина скончался на месте. Двое других пострадавших были госпитализированы.

Как сообщает Sputnik Казахстан, Управление государственной инспекции труда СКО создало комиссию для проведения специального расследования данного инцидента. Она пришла к выводу, что прямой вины работодателя в несчастном случае нет.

Специалисты выяснили, что погибший и пострадавшие даже не являются работниками этой организации, их позвал помочь в очистке колодца разнорабочий предприятия.

"Разнорабочему поручили работу, которую ему нужно было выполнить самому. А он пригласил своего знакомого, тот в свою очередь пригласил своих друзей. Они просто хотели подзаработать деньги. Это оказание услуг подтвердилось опросами и документами, которые были собраны комиссией. То есть имели место неофициальные трудовые отношения. Вывод комиссии – несчастный случай не связан с трудовой деятельностью пострадавших", — заявила государственный инспектор труда по СКО Гульнара Мурзаканова.

По ее словам, вина работодателя здесь усматривается только в том, что он не контролировал своего работника, который самовольно пригласил на объект посторонних лиц.

Она пояснила, что несчастный случай произошел на участке инженерных сетей, внутри огражденной территории строительной площадки, куда посторонние пройти не могут. Тем не менее сотрудник предприятия, по ее словам, на КПП сообщил, что трое приглашенных парней проходят вместе с ним.

Теперь данный инцидент будет рассматривать работодатель.

Также Мурзаканова отметила, что компания взяла на себя все расходы по этому несчастному случаю: пострадавшим помогают, оказывают материальную помощь.

Кроме того, по факту нарушения правил охраны труда полицией возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы.

Как сообщает издание, одного пострадавшего, получавшего лечение в многопрофильной городской больнице, через неделю после госпитализации выписали. Второй же – 18-летний парень – пять дней находился в коме на аппарате ИВЛ. В больнице ему исполнилось 19 лет.

Напомним, что 31 августа в Управление полиции города Петропавловска поступило сообщение, что на одном из строительных объектов по улице Жамбыла обнаружены тела трех работников. Как оказалось, один человек погиб, еще двое пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988687-gibel-20-letnego-parnya-pri-ochistke-kolodtsa-v-sko-spetskomissiya-ne-nashla-viny-rabotodatelya/