Грузовик перед домом. Иллюстративное фото: pexels.com

2-летнюю девочку насмерть придавило грузовиком в Жетысуской области. Трагедия произошла 18 сентября. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Факт зарегистрирован 18 сентября в одном из сел Жетысуской области. Информация о гибели малолетнего ребенка поступила в полицию.

Выяснилось, что двухлетнюю девочку случайно придавило грузовиком DAF, который стоял на ремонте во дворе одного из частных домов.

Правоохранители инициировали по факту тщательную проверку. Расследование проводится по ст.141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Напомним, ранее в Алматинской области насмерть сбили 10-летнего ребенка. В совершении ДТП подозревают 24-летнего водителя автомашины Toyota Camry.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988681-2-letnyuyu-devochku-nasmert-pridavilo-gruzovikom-v-zhetysuskoy-oblasti/