"Упал и потерял сознание": мужчина умер во время футбольного матча в Уральске

Футболист на поле. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера,17 сентября, в Уральске проходил матч по футболу республиканской спартакиады среди ветеранов старше 50 лет. Во время игры одному из участников внезапно стало плохо. Приехавшие медики не успели помочь мужчине, передает издание "Мой город".

17 сентября около 12:00 на стадионе "Акжайык" в Уральске проходила республиканская спартакиада среди ветеранов старше 50 лет. На поле играли футбольные команды из Кызылординской и Туркестанской областей.

Как рассказал замруководителя Управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, во время матча игроку из Кызылординской области стало плохо.

"Мужчина упал и потерял сознание. Ему была оказана первая медицинская помощь, однако, к сожалению, он скончался. Скорее всего, ему стало плохо с сердцем", – сообщил он.

Позже в пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО объяснили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 11:54. По приезду врачи констатировали смерть мужчины. Погибшему было 59 лет.

Отмечается, что точная причина смерти пока не известна – ее покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1988348-upal-i-poteryal-soznanie-muzhchina-umer-vo-vremya-futbolnogo-matcha-v-uralske/