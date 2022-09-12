Более 120 овец попали под колеса поезда в Алматинской области (видео)

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Сегодня ночью на перегоне "Жетыген – Курозек" в Алматинской области грузовой поезд сбил более сотни овец. Хозяин животных был наказан за нарушение правил выпаса скота. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП на транспорте.

"12 сентября текущего года в 01:24 на перегоне "Жетыген – Курозек" Алматинской области машинист грузового поезда, заметив переходящее через железную дорогу стадо овец, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения", – отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

Тем не менее, по его словам, наезд предотвратить не удалось – погибло 123 головы из стада в 530 овец. Стоянка поезда составила 13 минут.

Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Алтынкол. В результате расследования полициейские установили хозяина животных – 36-летнего жителя села Туганбай Алматинской области.

"Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог", – добавил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1987411-bolee-120-ovets-popali-pod-kolesa-poezda-v-almatinskoy-oblasti-video/