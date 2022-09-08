Парня насмерть придавило бетонной плитой в Павлодарской области

Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

7 сентября в селе Калкаман в Павлодарской области произошел трагический случай. 25-летнего парня насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

В ведомстве рассказали, что 7 сентября в 12.21 часов в полицию поступил вызов по факту несчастного случая в селе Калкаман Аксуского района Павлодарской области.

Выяснилось, что во время установки на 25-летнего разнорабочего одного из ТОО упала бетонная плита ограждения.

"От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия", - рассказали в МВД РК.

На место трагедии выезжали правоохранители.

Напомним, в 2020 году похожий случай произошел в Карагандинской области. Мужчину насмерть придавило куском бетонной плиты, когда он занимался ремонтными работами в одном из зданий поселка Топар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986738-parnya-nasmert-pridavilo-betonnoy-plitoy-v-pavlodarskoy-oblasti/