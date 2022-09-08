Парня насмерть придавило бетонной плитой в Павлодарской области
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7 сентября в селе Калкаман в Павлодарской области произошел трагический случай. 25-летнего парня насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.
В ведомстве рассказали, что 7 сентября в 12.21 часов в полицию поступил вызов по факту несчастного случая в селе Калкаман Аксуского района Павлодарской области.
Выяснилось, что во время установки на 25-летнего разнорабочего одного из ТОО упала бетонная плита ограждения.
"От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия", - рассказали в МВД РК.
На место трагедии выезжали правоохранители.
Напомним, в 2020 году похожий случай произошел в Карагандинской области. Мужчину насмерть придавило куском бетонной плиты, когда он занимался ремонтными работами в одном из зданий поселка Топар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986738-parnya-nasmert-pridavilo-betonnoy-plitoy-v-pavlodarskoy-oblasti/