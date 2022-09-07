Умер малыш из Павлодара, выживший после падения с высоты 8-го этажа

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В Павлодаре скончался двухлетний малыш, который в минувший вторник выпал из окна многоэтажки. Все это время за жизнь ребенка боролись врачи, сообщает Pavlodarnews.kz.

Трагическую новость изданию сообщили в управлении здравоохранения региона.

"В связи с травмами, не совместимыми с жизнью, в 21:00 малыш умер. Остановка сердца", – сообщили в ведомстве.

Сам инцидент, напомним, произошел 6 сентября. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже высотки.

Малыша доставили в реанимацию минуя приемное отделение: его состояние оценивалось как критическое, "на грани жизни и смерти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986694-umer-malysh-iz-pavlodara-chudom-vyzhivshiy-posle-padeniya-s-vysoty-8-go-etazha/