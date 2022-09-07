Медики в Павлодаре рассказали о состоянии упавшего с 8 этажа малыша

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2-летний мальчик находится в отделении реанимации, его прооперировали. При этом медики отмечают, что ребенок находится на грани жизни и смерти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарскую детскую областную больницу.

В больнице сообщили, что ребенок к ним поступил в 11.27 часов. Минуя приемное отделение, он сразу попал в реанимацию. За жизнь маленького пациента врачи борются уже вторые сутки, его состояние критически тяжелое.

"Травмы у ребенка очень тяжелые. Помимо повреждения костей свода черепа, головного мозга, у него множественные разрывы внутренних органов, сосудов, легких.

Проведено оперативное вмешательство, внутреннее кровотечение остановлено. Однако состояние остается крайне тяжелым, критически тяжелым. Ребенок, можно сказать, на грани жизни и смерти", - сообщила заместитель директора Павлодарской детской областной больницы Ирина Орсагош.

Напомним, 2-летний малыш попал в реанимацию после падения с высоты 8 этажа в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986677-mediki-v-pavlodare-rasskazali-o-sostoyanii-upavshego-s-8-etazha-malysha/