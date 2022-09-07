Двухлетний ребенок выпал с 8 этажа в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Павлодаре двухлетний малыш попал в реанимацию после падения из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Состояние ребенка критическое, передает Pavlodarnews.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил в 11:17. Уже через 4 минуты бригада медиков была на месте происшествия.

"Пострадавший мальчик 2020 года рождения. После оказания экстренной помощи с тяжелыми травмами доставлен в детскую областную больницу", – проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

В областном управлении здравоохранения добавили, что малыш прооперирован, внутреннее кровотечение удалось остановить. Несмотря на это, ребенок находится в отделении реанимации: его состояние остается крайне тяжелым, критическим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1986507-dvuhletniy-rebenok-vypal-s-8-etazha-v-pavlodare/