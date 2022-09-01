18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области

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В пограничном отделении "Шолдала" Жамбылской области скончался едва достигший совершеннолетия солдат-срочник. Случай прокомментировали международному информационному агентству "Казинформ" в Министерстве внутренних дел Казахстана.

О гибели военнослужащего сообщила на своей в Facebook активистка Бибигуль Рамазан. С ее слов, он совершил суицид.

В МВД в ответ на запрос издания сообщили, что по факту смерти военнослужащего срочной службы Департамента пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области рядового Мираш Д.Б. зарегистрировано и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 451 Уголовного кодекса РК – "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

Дело расследует Таразский отдел Южного регионального военно-следственного управления МВД РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Специализированным следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде его содержания под стражей.

Более подробная информация о ходе расследования и обстоятельствах уголовного дела не предоставляется в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного расследования, предусмотренного частью 1 статьи 201 УПК РК", – говорится в ответе МВД на официальный запрос МИА "Казинформ".

Этой весной мы рассказывали о случае гибели солдата-срочника Алибека Калбая, произошедшем, как и в этом случае, в Жамбылской области. В июле стало известно, что расследование по данному делу уже завершено, а материалы дела изучают в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1985803-18-letniy-soldat-srochnik-skonchalsya-v-zhambylskoy-oblasti/