Гибель рабочего на Тенгизе: названа вероятная причина

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг стало известно о несчастном случае на Тенгизском месторождении в Атырауской области: на стройплощадке погиб рабочий. В компании "Тенгизшевройл" (ТШО) рассказали, что могло послужить причиной произошедшему.

Ранее ТШО уведомили о том, что 24 августа, около 16 часов работник субподрядной компании "Казтурборемонт" (Infra del Projects) был найден без признаков жизни вблизи строительной площадки вахтового поселка Оркен.

После случившегося работы на стройплощадке были приостановлены.

Как сообщает телеканал "Астана", рабочий погиб от удара шлангом. Трагедия произошла во время испытаний оборудования на герметичность: оно не выдержало нагрузки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984855-gibel-rabochego-na-tengize-nazvana-veroyatnaya-prichina/