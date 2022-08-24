Два работника коммунального предприятия утонули в сточных водах в Уральске

Место происшествия. Фото: mgorod.kz

Два сотрудника "Батыс су арнасы" утонули в сточных водах в Уральске. ЧП произошло 24 августа около 11 часов на канализационной насосной станции №2. На место выехал руководитель предприятия, передает "Мой город".

Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов на месте происшествия сообщил, что двое работников 1971 и 1982 годов рождения проводили ремонт по замене задвижки.

По предварительным данным, задвижку вырвало и канализационную насосную станцию затопило сточными водами. Мужчины утонули.

Место происшествия. Фото: mgorod.kz

Предприятие обещает оказать необходимую помощь семьям погибших.

Отмечается, что оба сотрудника продолжительное время работали в ТОО. Родной брат мужчины 1982 года рождения рассказал, что у погибшего осталось трое детей.

На место выезжали полицейские. Тела сотрудников увезли.

Напомним, ранее сообщалось о гибели рабочего в ЗКО после падения в измельчитель зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984606-dva-rabotnika-kommunalnogo-predpriyatiya-utonuli-v-stochnyh-vodah-v-uralske/