Гибель гвардейца-контрактника в Алматы: озвучены подробности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Накануне стало известно о гибели военнослужащего в рядах Национальной гвардии в Алматы. Некоторые подробности трагедии приводит сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, служащий погиб от огнестрельного ранения в голову: предварительно, 21-летний контрактник сам выстрелил себе в висок из табельного пистолета Макарова.

"Пистолет в правой руке, правый висок, все указывает на саморанение. Рядом с ним никого не было, поэтому какие-либо домыслы и доводы я сейчас говорить не могу. Одно могу сказать на сегодняшний день: его смерть не связана с прохождением военной службы", – сказал заместитель командующего региональным командованием "Оңтүстік" Ниязтай Алкешев.

Телеканал раскрывает, что трагедия произошла в момент, когда рядовой находился в карауле на одном из особо важных стратегических объектов. Там и обнаружили его тело с огнестрельным ранением. Как сообщили военачальники, в момент инцидента с солдатом на посту никого не было.

Службу по контракту гвардеец проходил в воинской части 3650 с октября прошлого года. Погибший был уроженцем Жетысуской области.

Сегодня его тело передали родственникам.

Источник: КТК

Ранее в Нацгвардии сообщили, что по делу уже проводятся следственные действия. Также для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1984501-gibel-gvardeytsa-kontraktnika-v-almaty-ozvucheny-podrobnosti/