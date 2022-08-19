Двухлетний мальчик выпал из окна и выжил в Талдыкоргане

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Вчера, 18 августа, в Талдыкоргане произошел несчастный случай: двухлетний малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже. К счастью, ребенок выжил, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, случился в микрорайоне Каратал.

Как рассказали в полиции, двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых. Мама малыша ненадолго вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей.

"Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребенка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Врачи оказывают малышу посильную помощь. Там же находится его мама", – сообщил заместитель начальника УМПС ДП Жетысуской области Кайсар Мухметов.

Полицейские в очередной раз призвали казахстанцев внимательнее следить за детьми.

"Оставленному без присмотра ребенку может угрожать опасность: он может упасть с высоты, схватиться за электрический провод, провалиться в неприкрытый колодец, траншею или яму, что в итоге может привести к печальным последствиям", – напомнили правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1983885-dvuhletniy-malchik-vypal-iz-okna-i-vyzhil-v-taldykorgane/