"Добровольно пошел в армию": в Кокшетау простились с погибшим в Кунаеве гвардейцем

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Вчера, 11 августа, в Кокшетау похоронили 19-летнего солдата-срочника Алмаса Шахимова, который трагически погиб во время песчаной бури на полигоне в Кунаеве. Родные юноши требуют наказать виновных в его гибели, передает сайт телеканала КТК.

По словам близких Алмаса, парень сам просился в армию, но отслужить успел всего несколько месяцев.

Алмас был единственным сыном в семье. Весной он добровольно пошел служить и попал в воинскую часть 5571 в Алматы. До этого юноша получил профессию спасателя.

В трагический день военные находились на полигоне, где шли запланированные учения. Боевую подготовку проходили 34 солдата Нацгвардии. Но внезапно началась сильная буря. Срочников стали экстренно эвакуировать. Алмас бросился на помощь сослуживцам, успел спасти троих человек, но в итоге сам получил смертельные раны.

Предварительно, парень погиб от удара по голове железной конструкцией от палатки.

На похоронах присутствовал командир части. Он сообщил родным, что Алмаса посмертно представили к государственной награде. Тем не менее семья требует найти и наказать виновных.

"Его никто не призывал в армию, он сам добровольно пошел в армию. Своими ногами ушел, а привезли тело в гробу. Нет никакой дисциплины в армии", - говорит бабушка Алмаса Гульмайда Тугамбаева.

Источник: КТК

Напомним, трагический инцидент произошел 9 августа. В МВД сообщали, что по факту гибели военнослужащего начато расследование.

Ранее сослуживцы Алмаса рассказали, как он спасал их. По их словам, погибший боец прибежал к ним на помощь, но сам спастись не смог из-за плохой видимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982841-dobrovolno-poshel-v-armiyu-v-kokshetau-prostilis-s-pogibshim-v-kunaeve-gvardeytsem/