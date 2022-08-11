Пропавшего больше года назад в Алматы мужчину нашли мертвым в ВКО
Опубликовано:
В лесополосе, расположенной в пригороде Усть-Каменогорска, нашли останки мужчины. По данным полиции, погибший – пропавший еще в марте прошлого года алматинец, передает Noks.kz.
Как пишет издание, ссылаясь на информацию от волонтерского движения Lider.kz, мужчина 1991 года рождения пропал в Алматы 13 марта 2021 года. В тот день, около 06:30, он вышел с работы на проспекте Райымбека и больше его никто не видел.
Недавно волонтеры сообщили, что поиски молодого мужчины прекращены.
"Его останки обнаружили в лесополосе в пригороде Усть-Каменогорска. 19 июля по данному факту началось досудебное расследование. Проводится экспертиза", – сообщили изданию в пресс-службе Департамента полиции ВКО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982689-propavshego-bolshe-goda-nazad-v-almaty-muzhchinu-nashli-mertvym-v-vko/