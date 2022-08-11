Мужчине зажало руку в шахте лифта в Павлодаре

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Спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение, чтобы спасти павлодарца, которому зажало руку в шахте грузового лифта, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили изданию в ДЧС региона, инцидент произошел на крыше пятиэтажного здания.

"В шахте грузового лифта между тросом и станиной мужчине прижало правую руку. Спасатели совместно с работниками лифтовой службы при помощи ГАСИ (Гидравлический аварийно-спасательный инструмент – прим. ред.), альпинистского снаряжения, слесарного инструмента ослабили трос, разгрузили противовес и освободили руку пострадавшего", – рассказали в ведомстве.

Мужчину транспортировали с чердачного помещения до машины скорой медицинской помощи.

В пресс-службе областной станции скорой помощи Павлодарской области сообщили, что 27-летний мужчина получил перелом предплечья, в состоянии травматического шока его доставили в городскую больницу №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982666-muzhchine-zazhalo-ruku-v-shahte-lifta-v-pavlodarskoy-oblasti/