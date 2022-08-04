Родные погибшего в ЗКО охотинспектора отказались от иска в 200 млн тенге

Серик Маженов. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

В Западно-Казахстанской области продолжается суд по делу о гибели начальника отдела территориальной инспекции ЗКО Серика Маженова. На последнем заседании его родные отказались от иска в 200 млн тенге.

Как сообщает издание "Мой город", ссылаясь на оглашенные судьей показания свидетелей, Маженов в день гибели находился на ветотстреле. Однако, согласно показаниям других свидетелей, инспектор занимался в тот день незаконной охотой.

Во время последнего заседания отец погибшего Сагиндык Сатыбаев заявил, что они отказываются от материального и морального иска - ранее родители потребовали от обвиняемого возмещение морального вреда в размере 200 млн тенге.

"Я отказываюсь от морального и материального ущерба. Я написал все это в гневе. Поймите мое эмоциональное состояние. Моя семья, семья моего сына не хочет брать ни одного тиына со стороны обвиняемого. Я посчитал, что должен объявить о том, что отказываюсь от иска", - пояснил Сагиндык Сатыбаев.

Мужчина добавил, что не дождался искренних извинений от подсудимого Ерлана Сериккалиева.

"Со стороны обвиняемого говорят, что они подходили во время и после похорон в дом, где живет супруга Серика. Она живет с детьми одна, боится, никого не пускала. Но подсудимый мог подойти ко мне. Я не кровопийца, не собираюсь никому мстить и кого-то убивать.

Спустя полгода после трагедии пришли к нам родители (подсудимого Ерлана Сериккалиева - прим. ред.) и стали защищать своего сына. Я как могу простить такого человека, который не смог набраться мужества, прийти и искренне раскаяться? Как бы не было тяжело, мы бы поняли. Этот поступок низкий, подлый и аморальный. Уму не постижимо. Я хотел бы услышать предсмертные слова моего сына. А от подсудимого ждал искренних извинений, но не дождался, и вряд ли когда-нибудь дождусь", - сказал отец Серика.

Сатыбаев рассказал также, что сначала по делу сторону пострадавших представляла супруга Серика, потом это статус занял он.

"Могу сказать, что с делом полностью ознакомился. Теперь у меня нет сына. Он погиб при загадочных обстоятельствах. Я знаю его, и никогда не подумал бы, что он нарушит закон. Буквально перед смертью он получил благодарственное письмо от президента страны, разве такой человек станет заниматься браконьерством? Не верю в это", - заключил отец погибшего.

Как отмечает издание, на следующем судебном разбирательстве состоятся прения сторон.

Напомним, трагический инцидент произошел в декабре прошлого года в Теректинском районе ЗКО - глава отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Серик Маженов погиб от огнестрельного ранения.

Позже в полиции рассказали подробности гибели Маженова. По данным правоохранителей, трое мужчин, в том числе Маженов и Сериккалиев, охотились в заповеднике. Во время перезарядки ружья Сериккалиев по неосторожности выстрелил в Маженова, сообщали в полиции.

Кроме того, в полиции заявили, что и погибший, и подозреваемый в день гибели охотинспектора занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981659-rodnye-pogibshego-v-zko-ohotinspektora-otkazalis-ot-iska-v-200-mln-tenge/