Гибель охотинспектора в ЗКО: родные потребовали компенсации 200 млн тенге

Серик Маженов. Фото: Злата Удовиченко/Facebook

Начался суд по делу о гибели инспектора лесного хозяйства и животного мира, который случайно был застрелен во время охоты. Родные погибшего потребовали моральную компенсацию в размере 200 млн тенге.

В Теректинском районном суде начался процесс по делу о гибели Серика Маженова, передает портал "Мой город".

Подсудимым является 45-летний Ерлан Сериккалиев.

Согласно обвинительному акту прокурора, в день гибели Маженов со своими знакомыми, в числе которых был и подсудимый, выехали на отстрел косулей в сторону поселка Аксогым Теректинского района.

"Ерлан Сериккалиев, зарядив свое охотничье ружье МР-153 пятью патронами, несколько раз выстрелил по воронам. Он действовал небрежно и не предвидел общественную опасность своих действий, хотя он мог предвидеть последствия. При этом он находился на расстоянии 38 метров от Маженова, который стоял за деревьями.

В результате неосторожных действий подсудимого Маженов получил огнестрельное ранение в грудную клетку и в область паха", – сообщил государственный обвинитель.

После этого пострадавший был доставлен в Теректинскую районную больницу, однако спасти его не удалось.

Сам подсудимый вину свою признал полностью и заявил, что раскаивается в содеянном, а также попросил прощения у родственников погибшего.

"Выстрелил четыре раза, на пятом – ружье заклинило. Я опустил ружье, начал передергивать затвор, и в этот момент произошел выстрел, и я услышал крик Маженова.

По дороге в больницу я находился рядом с ним на заднем сиденье, просил прощения, он был в сознании, сказал, что все понимает", – сказал в своих показаниях подсудимый.

Потерпевшим по делу выступил отец погибшего. Он заявил материальный иск в размере чуть более двух миллионов тенге и возмещение морального вреда в размере 200 миллионов тенге.

"Мы будем просить максимальную меру наказания, которая предусмотрена действующим законодательством. Однозначно связанное с реальным лишением свободы", – заявил адвокат потерпевших.

Тем не менее отмечается, что подсудимый посчитал сумму иска завышенной и признал его частично.

Напомним, трагический несчастный случай произошел 14 декабря в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Позже в полиции рассказали подробности гибели Маженова.

Ранее правоохранители заявляли, что Маженов занимался незаконной охотой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981355-gibel-ohotinspektora-v-zko-rodnye-potrebovali-kompensatsii-200-mln-tenge/