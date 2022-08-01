Четырех человек на катамаране унесло ветром на Алаколе (фото)

Четырех человек спасли на Алаколе. Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Сегодня утром в Жетысуской области спасателям удалось благополучно доставить на берег четырех человек, которых уносило течением на середину озера Алаколь. Об этом сообщается на официальном сайте ДЧС Алматинской области.

Инцидент произошел сегодня, 1 августа.

"В 05:15 в ДЧС области Жетысу поступило сообщение о том, что в селе Акши Алакольского района на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний (2000, 2003, 2003, 2007 годов рождения), отплыли от берега на катамаране, и из-за поднявшегося ветра и волн их уносит на середину озера", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Отмечается, что на место вызова направились спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского района ДЧС области Жетысу.

В 05:40 в полутора километрах от берега граждане были найдены, после чего их доставили на берег.

"Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде и обязательному надеванию спасательных жилетов", – добавили сотрудники ведомства.

В Департаменте по ЧС области Жетысу призвали граждан к соблюдению всех правил безопасности на воде.

Четырех человек спасли на Алаколе. Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981219-chetyreh-chelovek-na-katamarane-uneslo-vetrom-na-alakole-foto/